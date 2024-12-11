В Кремле оценили слова Олафа Шольца о вкладе США в победу над нацизмом.

Народ Советского Союза совершил подвиг для всего человечества, когда спас его от "коричневой чумы". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля напомнил, что в настоящее время та линия, нацеленная коллективным Западом на забвение исторической правды, пагубна. Таким образом в Москве прокомментировали слова немецкого канцлера Олафа Шольца о вкладе Вашингтона в дело освобождения Германии от нацизма во времена Второй мировой войны.

Идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение Европейского континента. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников - Великобритании и Америки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина.

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