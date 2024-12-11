В Кремле оценили слова Такера Карлсона.

Российские специальные службы постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента страны Владимира Путина. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 28 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на слова американского журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена "убить" Путина.

Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: победа Лукашенко на выборах в Белоруссии была более чем убедительной.

Фото: Telegram / СМОТРИ