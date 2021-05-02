Петербуржцев приглашают на медиафорум "Строим будущее России"

Программа форума включает 30 деловых сессий в прямом эфире с круглосуточным вещанием.

С 6 по 8 августа 2026 года состоится IV Всероссийский Медиафорум "Строим Будущее России". Масштабное отраслевое событие приурочили к 70-летию Дня строителя.

Медиафорум соберет на своей площадке более 100 ведущих экспертов строительного комплекса. Также в нему будут участвовать представители органов государственной власти, бизнеса, профессионального сообщества и общественных деятелей.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате в течении пяти дней. Каждый участник из любой точки мира сможет задавать вопросы, участвовать в дискуссиях и быть участников обсуждений. Программа форума состоит из 30 деловых сессий.

Первый медиафорум провели в 2023 году при поддержке Минстроя России, собрав представителей региональных строительных ведомств. За несколько лет форум стал уникальной площадкой для обмена опытом и поиска партнеров.

Для участия в медиафоруме "Строим Будущее России" требуется предварительная регистрация.

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Фото: РусАтомЭкспертиза