Праправнук этнографа Миклухо‑Маклая рассказал о продолжении дела предка и современном быте папуасов

Путешественник также рассказал об истории своего рода.

Сегодня отмечается 180-летие со дня рождения великого путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая. Его праправнук, директор Фонда сохранения этнокультурного наследия ученого и полный тезка своего предка, поделился с "Петербургским дневником" историей своей семьи и впечатлениями от экспедиций в Папуа – Новую Гвинею.

Николай Миклухо-Маклай-младший сообщил, что является двоюродным прапраправнуком исследователя в шестом поколении. Он поблагодарил родителей за то, что они никогда не ассоциировали его с великим предком и позволили самому выбрать жизненный путь, хотя всегда относились к ученому с глубоким уважением. По словам потомка, знаменитый исследователь не был для них иконой, а скорее просто одним из выдающихся членов семьи.

Путешественник вспомнил курьезные случаи, связанные с фамилией. В советские годы ему приходилось вызывать скорую помощь или проходить пропускные пункты, где сотрудники отказывались верить в подлинность его личности, принимая слова за шутку. Он отметил, что благодаря трудам его прапрадеда, опубликованным отечественными исследователями уже после смерти автора, имя Миклухо-Маклая стало символом гуманизма. Это особенно важно для многонациональной России, так как ученый учил уважительно относиться к любой культуре для налаживания дружественного контакта.

Рассказывая о современных экспедициях, которые начались в 2017 году, Николай упомянул случай перед второй поездкой: оператор отказался лететь, прочитав в интернете, что в Папуа живут людоеды. Потомок подчеркнул, что каннибализм там давно ушел в прошлое. Сейчас Папуа – Новая Гвинея является современной и дружественной России страной, однако большинство россиян до сих пор знали о ней только по книгам 150-летней давности.

На вопрос о том, когда он решил продолжить дело предка, собеседник ответил, что внешнее давление из-за фамилии в школьные годы ощущалось, поэтому для становления собственной личности ему пришлось на время перестать афишировать родство. Только состоявшись как профессионал, он смог открыто говорить о себе как о Николае Миклухо-Маклае XXI века.

Путешественник также рассказал об истории рода. Отец знаменитого этнографа был известным инженером, первым начальником Николаевского (ныне Московского) вокзала и другом Николая Некрасова и Александра Герцена. В свое время отец был даже более знаменит, чем сын-путешественник. Будущий исследователь родился между Москвой и Петербургом, а семья жила в столице на Мещанской улице.

Одной из главных семейных легенд остается девиз "Если ты что-то пообещал, ты обязан сделать". Во время первой экспедиции праправнук встретился с потомком того самого папуаса, который общался с Маклаем. Тот подтвердил, что история о честности русского ученого передавалась в их семье из поколения в поколение, ведь ранее никому не удавалось наладить контакт с воинственно настроенными местными жителями без применения силы.

Миклухо-Маклай-младший добавил, что чувствует связь времен в экспедициях, так как его прапрадед был первопроходцем. Он напомнил, что в 1871 году рассматривался вариант присоединения северо-востока Новой Гвинеи к России, и ученый считал это приносящим несомненную пользу отечеству. О подробностях этого вопроса будет рассказано в его новой книге.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко)