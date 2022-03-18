В Германии предложили условие для начала мирного диалога по урегулированию украинского кризиса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал заморозку линии фронта на украинской территории ради начала мирных переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление европейский политический лидер из Берлина сделал в ходе выступления на международной конференции по Украине, проходящей в польском городе Гданьске.

Сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Ранее российский министр по иностранным делам Сергей Лавров объявил о том, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на украинской территории. По мнению дипломата, коллективный Брюссель побуждает лидера киевского режима Владимира Зеленского продолжать "сражаться до последнего украинца". В начале недели президент Владимир путин упоминал о том, что наша страна будет двигаться вперед по всем оперативным направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военнослужащих. При этом Кремль готов к мирному процессу с коллегами с Банковой улицы на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Депутат Фронмайер: Мерц собирается сократить помощь инвалидам ради помощи Киеву.

Фото: YouTube / Friedrich Merz