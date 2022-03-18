Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал заморозку линии фронта на украинской территории ради начала мирных переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление европейский политический лидер из Берлина сделал в ходе выступления на международной конференции по Украине, проходящей в польском городе Гданьске.
Сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта.
Фридрих Мерц, канцлер ФРГ
Ранее российский министр по иностранным делам Сергей Лавров объявил о том, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на украинской территории. По мнению дипломата, коллективный Брюссель побуждает лидера киевского режима Владимира Зеленского продолжать "сражаться до последнего украинца". В начале недели президент Владимир путин упоминал о том, что наша страна будет двигаться вперед по всем оперативным направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военнослужащих. При этом Кремль готов к мирному процессу с коллегами с Банковой улицы на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Депутат Фронмайер: Мерц собирается сократить помощь инвалидам ради помощи Киеву.
Фото: YouTube / Friedrich Merz
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