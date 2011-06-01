Маркус-Корнел Фронмайер из Германии обвинил канцлера в том, что он сошел с ума.

Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус-Корнел Фронмайер подверг жесткой критике новую инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующий комментарий немецкий политический деятель оставил в собственном аккаунте в социальной сети. Парламентарий из Берлина уточнил, что та цена, которое правительство хочет заплатить за предоставление киевскому режиму военной помощи, является запредельно высокой. В частности, канцер хотел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, но продолжить направлять украинским чиновникам миллиарды долларов.

Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений. Маркус-Корнел Фронмайер, политик из ФРГ

Мерц на саммите G7 заявил о появлении "первого реального шанса на мир" на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Markus Frohnmaier