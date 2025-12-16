В Германии видят возможность в переговорах с Россией по Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейский регион о=готов к мирным переговорам с Россией по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Соответствующее заявление политический лидер из Берлина сделал местным корреспондентам на пресс-конференции, организованной по результатам саммита Европейского союза "Западные Балканы". Мероприятие состоялось в черногороском городе Тиват.

Мы готовы к переговорам. С моей точки зрения, совершенно естественно, что европейцы должны сидеть за столом переговоров в таком формате. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Немецкий представитель пояснил, что с европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам с Москвой для разрешения кризисной ситуации. В частности, 7 июня в Лондоне Фридрих Мерц обсудит в формате Е3 (Германия, Великобритания, Франция) с французским президентом Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также лидером киевского режима Владимиром Зеленским последующие шаги международных союзников в поддержке Украины.

В Германии выступили со срочным призывом после ударов ВСУ по России.

Фото: YouTube / phoenix