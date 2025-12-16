Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

Кристиан Штокер видит возможность говорить с Москвой для остановки украинского кризиса.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает за переговоры с Россией по Украине, "потому что любой мир начинается с переговоров". Соответствующее заявление европейский политический лидер сделал перед западными журналистами, выступая по прибытии на саммит Европейского союза в Брюсселе. Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта указал коллегам на то, что обсуждает с лидерами регионального сообщества подготовку к переговорам с Москвой, когда для этого процесса настанет правильный момент.

Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно. Кристиан Штокер, канцлер Австрии

Напомним, что газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, так как такая рабочая поездка американцев в Россию может означать, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе планирует вести переговоры с Кремлем по Украине без участия Европы.

Кнайсль назвала юмор Путина и Лаврова редким и интеллигентным.

Фото: European Commission