"СКА Арена" опровергла слухи об отмене концертов

В предстоящем сезоне арена примет два хоккейных клуба, но баланс между спортом и развлечениями сохранится.

В "СКА Арене" прокомментировали сообщения об отмене концертных мероприятий. В пресс-службе комплекса заявили, что информация о полном прекращении проведения концертов не соответствует действительности. Об этом пишет 78.ru.

В предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги арена станет домашней площадкой сразу для двух хоккейных клубов. В связи с увеличением количества матчей график мероприятий потребует более гибкого планирования, однако площадка намерена сохранять баланс между спортивными и развлекательными событиями.

На данный момент на арене уже подтверждён концерт Максима Фадеева. Кроме того, по ряду других проектов продолжаются переговоры с организаторами для поиска оптимальных решений по проведению ранее запланированных мероприятий.

Ранее Piter.TV сообщал, что СКА занял последнее место на турнире имени Николая Пучкова в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного