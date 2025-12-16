Петербург выделил 81,5 млн рублей на поддержку негосударственных театров

Субсидии получили десять учреждений, включая театры "КУКФО", Малый театр кукол, "Синяя птица" и "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

В 2026 году Санкт-Петербург выделил 81,5 миллиона рублей на поддержку негосударственных театров. Субсидии получили десять учреждений, среди которых театры "КУКФО", Малый театр кукол, "Синяя птица" и "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Петербург остаётся единственным регионом России, где негосударственные театры получают бюджетную поддержку. Выделенные средства учреждения могут направить на аренду помещений и оборудования, приобретение костюмов и реквизита, а также оплату работы постановщиков. Это позволяет театрам развивать репертуар и реализовывать новые проекты.

Ранее мы сообщали, что бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv