Мобильные огневые группы Ленобласти отработали навыки борьбы с беспилотниками

Инструкторы задействовали множество разнообразных мишеней.

На полигоне Ленинградского военного округа прошли учения мобильных огневых групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Подразделения оттачивали меткость и отрабатывали навыки стрельбы из крупнокалиберных пулемётов, спаренных зенитных установок, а также индивидуального стрелкового оружия. Об этом сообщает "ЛенТВ24".

Мобильные огневые группы действовали на внедорожниках, оснащённых пулемётными турелями и приборами разведки. В тренировке участвовали более полусотни добровольцев, заключивших контракты на пребывание в резерве. Инструкторы задействовали множество разнообразных мишеней, имитирующих различные типы воздушных целей.

Накануне подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль село Артема, улучшив тактическое положение рядом с логистическими артериями Донбасса.

Фото: Минобороны России