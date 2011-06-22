Прокуратура оспаривает контракт на сад‑трансформер в Кронштадте через суд

Фигурантам из числа сотрудников администрации и фирмы "Базис" инкриминируют мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК) по факту возможного хищения средств, выделенных на реализацию проекта.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 27 июля принял к производству иск городской прокуратуры о признании недействительным муниципального контракта на благоустройство Якорной площади в Кронштадте. На это 29 июля обратил внимание телеграм‑канал "Agenda", а факт регистрации иска подтверждается данными судебной картотеки.

Из открытых сведений портала госзакупок следует, что единственный договор между администрацией Кронштадтского района и ООО "Базис" был заключён в июле 2023 года на сумму 52,7 млн рублей. Предметом контракта значилось создание сада‑трансформера, который планировали открыть ко Дню Военно‑морского флота. Однако закупка проведена без конкурентных торгов, с единственным поставщиком, что и вызвало претензии надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре "Фонтанке", претензии адресованы не подрядчику, а заказчику – районной администрации. Чиновники обосновывали отказ от торгов чрезвычайными обстоятельствами, ссылаясь на норму закона, допускающую прямую закупку при авариях, непреодолимой силе или иных ситуациях, исключающих тендер. В качестве причины назывались сжатые сроки: бюджетные средства поступили в распоряжение администрации незадолго до праздника. Прокуратура Петербурга сочла эти аргументы неубедительными, настаивая на обязательном проведении открытого конкурса независимо от временных ограничений.

Помимо гражданского иска, ситуация переросла в уголовное разбирательство. По информации "Фонтанки", в октябре 2023 года полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов) – следствие полагает, что при расчёте начальной цены контракта использовались сфабрикованные коммерческие предложения.

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Фото: Смольный