Суд разрешил снести школу Берггольц ради моста для 800 тысяч петербуржцев

КГИОП выиграл процесс.

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил правомерность решения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) об отказе в присвоении охранного статуса дому №54 на проспекте Обуховской Обороны. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Судебная инстанция отклонила иск гражданских активистов, оспаривавших распоряжение КГИОП от 23 июля 2025 года. Теперь здание, в котором в 1922–1926 годах получала образование поэтесса Ольга Берггольц, а в годы войны формировались подразделения народного ополчения, исключено из списка претендентов на госохрану. Данное решение фактически снимает юридические препятствия для реализации проекта строительства Большого Смоленского моста, который должен улучшить транспортную доступность для более чем 800 тыс. человек, проживающих по обе стороны Невы.

В ходе разбирательства была проведена судебная историко-культурная экспертиза, которая не выявила у постройки выдающейся ценности. Комиссия отметила, что интерес к объекту возник только после анонсирования инфраструктурного проекта, а до этого момента здание никогда не включалось в охранные перечни. Установлено, что первоначальная школьная функция была утрачена еще в 1963 году. За десятилетия эксплуатации объект лишился ряда исторических элементов: изменена геометрия кровли, серьезно перестроен дворовый фасад, демонтированы металлические балконы и метлахская напольная плитка.

Архитектурная ценность дома признана низкой, поскольку его облик был изначально утилитарным, а автор проекта и точная дата возведения документально не фиксировались.

В КГИОП также подчеркнули, что память о поэтессе в городе уже увековечена. В Северной столице насчитывается порядка 15 мемориальных объектов, посвященных Ольге Берггольц, включая памятники и скульптурные композиции. В частности, музейная экспозиция о годах учебы поэтессы функционирует в лицее №329 на проспекте Елизарова, а школа №340, расположенная на улице Ольги Берггольц, располагает музеем "Истоки жизни — Невская застава".

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV