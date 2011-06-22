Сокуров снимает фильм‑фантазию на Пятую симфонию Чайковского с Курентзисом

Завершить картину мастер рассчитывает в феврале 2027 года.

Режиссёр Александр Сокуров в интервью Forbes, опубликованном 29 июля 2026 года, раскрыл детали своего нового кинопроекта. Картина станет фантазией на тему Пятой симфонии Петра Чайковского, а музыкальной основой послужит новая запись этого произведения, выполненная дирижёром Теодором Курентзисом.

По словам постановщика, трактовка Курентзиса оказалась для него неожиданной – он заявил, что "никогда такого Чайковского не слышал" и был впечатлён внутренней энергетикой композитора, побудившей его создать визуальную фантазию. В работе над фильмом задействованы крупнейшие культурные и архивные институции Петербурга: Эрмитаж, военные музеи, городские библиотеки и Пушкинский дом. Собран обширный материал, посвящённый быту и укладу российской жизни в XIX столетии.

Сокуров подчеркнул, что лента призвана показать корни русской симфонической школы, включая не только Чайковского, но и Рахманинова, а также композиторов "Могучей кучки". Художественное решение фильма будет гибридным – режиссёр намерен сочетать документальные кадры с игровыми сценами, признавшись, что ранее не применял такой подход.

Съёмочный процесс уже запущен. В ближайших планах – работа в сталеплавильном и кузнечном цехах Кировского завода, где, по мнению режиссёра, сохранились "удивительные лица" и атмосферные производственные процессы. Также предстоит масштабная съёмка оркестра: для передачи музыкальной энергетики Сокуров задумал использовать 40 камер, с помощью которых он намерен сплести изображения в единое полотно.

Ранее мы сообщали, что ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок.

Фото: pxhere