Водитель, сбивший двух пешеходов на Боткинской, скончался в больнице

Авария произошла у здания клиники военной травматологии. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

В Санкт-Петербурге скончался водитель легкового автомобиля, который днём ранее выехал на тротуар и сбил двух пешеходов у здания клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После аварии мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, однако спасти его не удалось.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июня около 13:30 у дома №13 по Боткинской улице в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta двигался в сторону Большого Сампсониевского проспекта и по неустановленной причине выехал на тротуар, после чего совершил наезд на людей.

В результате происшествия пострадали двое мужчин 25 лет. Один из них был госпитализирован в тяжёлом состоянии, второй получил лёгкие травмы. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники полиции и прокуратуры.

Ранее число вызовов "скорой" в Ленобласти увеличилось на 4%.

Фото: Piter.TV