На Васильевском острове автомобиль врезался в дом после столкновения с иномаркой

Днём 19 июня на перекрёстке Малого проспекта и 16-й линии произошла авария. Одна из машин от удара влетела в стену жилого здания. В салоне находились дети и собака — питомец выбежал, но его быстро поймали.

Днём 19 июня на Васильевском острове в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает 78.ru, авария случилась на перекрёстке Малого проспекта и 16-й линии.

По предварительной информации, одна из машин столкнулась с автомобилем Omoda, после чего вылетела с проезжей части и врезалась в стену жилого дома. На месте работают экстренные службы.

В распоряжении телеканала появилось видео момента столкновения. По словам очевидцев, в одной из машин находились дети и собака. В результате удара питомец выскочил из салона, однако его удалось оперативно поймать и вернуть владельцам. Информации о пострадавших пока не поступало.