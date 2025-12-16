Посол РФ объяснил, что сейчас положения украинских переговорщиков являются неприемлемыми для Москвы.

В Москве назвали формат официальных заявлений Украины о мире неприемлемым для начала переговоров с российским руководством. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал, что сейчас от киевского режима существуют предложения, которые делаются лишь для того, чтобы в Кремле от них отказались. Родион Мирошник добавил, что Украина заявляет о мире только в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала обсуждений по вопросу. При этом продолжение переговоров при посредничестве вашингтонской администрации все еще возможно, однако для этого потребуется отдельная договоренность.

Родион Мирошник отметил, что на сегодняшний день никаких особых пожеланий со стороны Банковой улицы вести диалог именно таким образом Россия не видит.

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Фото: МИД России