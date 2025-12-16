Посол сослался на слова местного жителя, который пострадал в Покровке.

Украина почти полностью уничтожила населенный пункт Покровка в Херсонской области и заповедный лес, расположенный около села. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат сослался на слова местного жителя.поблизости села.

Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет... Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Очевидец заметил, что ВСУ сначала совершили удары по пекарне, школе и сельсовету, а затем переключились на жилые дома. Мужчина пояснил, что лес вокруг населенного пункта почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских беспилотников. Сам очевидец получил тяжелое ранение и сейчас восстанавливается в пансионате. Его дома был уничтожен. Однако в Покровке все еще остались люди, в том числе раненые граждане, которые не могут выехать из-за атак противника на дорогах.

Напомним, что жители Покровки и других нескольких населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в состав Николаевской области Украины, приняли решение о вхождении в Россию в составе Херсонской области на референдуме в сентябре 2022 года.

Мирошник: около 300 тыс. абонентов на Запорожье остались без света из-за ВСУ.

Фото: МИД России