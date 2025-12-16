Клуб КХЛ "Шанхай Дрэгонс" объявил об уходе гендиректора Белых

Клуб КХЛ объявил об уходе генерального директора, который занимал эту должность с августа 2025 года.

Сергей Белых покинул пост генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В заявлении клуба говорится, что в прошедшем сезоне коллектив столкнулся со множеством новых вызовов, однако за короткий срок "драконам" удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. "Шанхай Дрэгонс" поблагодарили Сергея Юрьевича за работу и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Белых занимал пост генерального директора с августа 2025 года. Ранее он работал исполнительным директором футбольного клуба "Спартак" (Москва), а также был генеральным директором омского "Авангарда".

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