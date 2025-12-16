На "Алых парусах" в Петербурге выступят Ёлка, Пересильд и Куртукова

В концерте примут участие Люся Чеботина, Алена Свиридова, Алекс Лим, Filatov & Karas, группа "Мандрагора" и другие. Впервые ведущие станут полноценными участниками представления.

В Санкт-Петербурге на празднике выпускников "Алые паруса" выступят Ёлка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алена Свиридова, Юлия Пересильд и другие артисты. Об этом сообщается на сайте "Пятого канала", выступающего соорганизатором мероприятия.

В список участников также вошли Алекс Лим, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа "Tritia" и коллектив "Мандрагора". Художественный руководитель и главный режиссёр концертной части праздника Феликс Михайлов отметил, что состав артистов рассчитан на разные музыкальные вкусы.

Также организаторы сообщили, что в этом году на сцене будут работать несколько ведущих — Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Дарья Александрова. Впервые они станут полноценными участниками музыкально-театрального представления, выйдя за рамки своих привычных ролей.

Ранее петербуржцам напомнили о фейковых билетах на "Алые паруса".

Фото: Piter.TV