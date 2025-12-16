Музей органов госбезопасности на Гороховой может войти в турмаршруты Петербурга

Туроператоры высоко оценили потенциал площадки для патриотических и образовательных маршрутов.

В Санкт-Петербурге представили новые экскурсионные программы Музея органов государственной безопасности, расположенного на Гороховой улице. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма города.

Презентация прошла в рамках проекта "Приходи в музеи", организованного Городским туристско-информационным бюро. В ходе мероприятия туроператоры ознакомились с уникальной экспозицией музея, который является филиалом Государственного музея политической истории России. Это единственная в стране общедоступная экспозиция, посвящённая истории спецслужб. Среди ключевых экспонатов — рассекреченные архивные документы и мемориальный кабинет Феликса Дзержинского. Особое внимание в программах уделено работе органов безопасности в годы Великой Отечественной войны и в период блокады Ленинграда.

По итогам встречи представители турбизнеса подтвердили высокий потенциал площадки для создания новых патриотических, образовательных и тематических маршрутов по Северной столице.

Ранее мы рассказывали о том, что новый туристический сезон в Петербурге пройдет под брендом "Северное лето".

Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма города