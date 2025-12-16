Суд отправил в СИЗО группу экстремистов, нападавших на людей в центре Петербурга

Октябрьский районный суд арестовал шестерых участников "Русской Национальной Армии". Среди них трое несовершеннолетних. На счету группировки несколько нападений на прохожих у ТК "Галерея" с применением оружия и предметов, похожих на фаллоимитатор.

В Петербурге полиция задержала организованную преступную группу экстремистов. Как сообщает пресс-служба МВД России, расследование ведёт центр "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители задержали несколько подозреваемых в возрасте от 17 до 27 лет.

По данным полиции, молодые люди подозреваются в организации экстремистского сообщества. Предварительно установлено, что злоумышленники совершали нападения на граждан по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды, при этом применяли оружие. Силовую поддержку полиции оказали бойцы Росгвардии. На кадрах задержания виден штурм частного дома и квартир, в которых находились участники преступной группы. Во время обысков у задержанных изъяты предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы, дымовые шашки, бита с гвоздями и символика экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества".

Днём 19 июня Октябрьский районный суд отправил в СИЗО шестерых участников группы. Трое из них несовершеннолетние. По данным следствия, в 2025 году лидер создал экстремистское сообщество "Русская Национальная Армия", разработал план преступной деятельности и определил роли между соучастниками. Фигуранты вошли в состав сообщества с намерением участвовать в подготовке и совершении преступлений экстремистской направленности.

На счету банды несколько нападений на прохожих в самом центре города. Экстремисты орудовали возле торгового комплекса "Галерея", избивали людей, ставили их на колени. При нападениях они использовали деревянный фаллоимитатор.

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