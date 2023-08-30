Юных петербуржцев приглашают принять участие в конкурсе рисунков "Строим будущее"

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет.

С 1 сентября в Санкт-Петербурге стартовал приём работ на Всероссийский детский художественный конкурс "Строим будущее". К участию в мероприятии, которое в этом году посвятили 30-летию Комитета по строительству, приглашают юных художников, чьи близкие трудятся в строительной отрасли, сообщил портал "Строительный Петербург".

Участвовать в творческом конкурсе могут дети в возрасте от 6 до 12 лет, их распределят на две возрастные группы. Ребятам предлагают предоставить рисунки, которые буду посвящены близким родственникам и их труду, строительным профессиям и семейным традициям в строительстве.

Для того чтобы стать участником конкурса, нужно рисунок отсканировать или сфотографировать в хорошем качестве. Затем к файлу следует приложить информацию с именем и возрастом ребенка и контактами его родителей для связи. Готовые материалы нужно отправить на специальный электронный адрес: ssoo_pr@mail.ru с пометкой "Конкурс детских рисунков". Также рисунки можно лично передать по адресу: Лермонтовский пр., д. 13, офис 113.

Приём творческих работ продлится до 25 октября апреля 2026 года. Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на ноябрь.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)