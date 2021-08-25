Юные жители Петербурга смогут поучаствовать в конкурсе детских рисунков "Город моей мечты"

Принимают работы в электронном формате на почту ssoo_pr@mail.ru или на Лермонтовском, 13.

В Петербурге открыт прием работ на конкурс детских рисунков "Город моей мечты" до 22 сентября. Об этом сообщили в Комитете по строительству в среду, 30 августа.

Поучаствовать в мероприятии смогут ребята в возрасте от 8 до 17 лет. Состязание проходит в рамках III Международного строительного чемпионата, который состоится в Северной столице в октябре текущего года.

Работы могут быть выполнены акварелью, гуашью, карандашами, ручками, пером, фломастерами, восковыми мелками, пастелью или в смешанной технике на листе ватмана (формат А1, размер 610х860 мм). Кроме того, рисунки получится написать маслом или акрилом на холсте (размер 400х300 или 500х700 мм).

Принимают работы в электронном формате на почту ssoo_pr@mail.ru или на Лермонтовском, 13.

Победителя будут выбирать в два этапа – с помощью голосования на сайте организатора и на площадке Чемпионата. Выигравшему вручат приз.

Конкурс проводят при поддержке Минстроя, "Росатома" и Правительства Петербурга.

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Фото: Piter.TV