В Петербурге подвели итоги конкурса детских рисунков "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве"

Рисунки победителей разместят на бортах трамваев и троллейбусов.

В среду, 25 августа, в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщили о подведении итогов VIII конкурса детских рисунков "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве". Церемония проходила в музее городского электрического транспорта.

Конкурс стартовал 1 июня и длился два месяца: ребятам нужно было нарисовать любимый городской электрический транспорт. В этом году финал конкурса прошел в очно-заочном формате. Итоги подвели накануне нового учебного года.

Вице-губернатор Максим Соколов вручил подарки авторам 20 лучших работ, которые посвятили свою творческую энергию и яркие сюжеты городскому электротранспорту в год 85-летия петербургского троллейбуса. Кроме этого рисунки будут размещены на бортах трамваев и троллейбусов.

Ранее мы писали, что около 100 тыс. абитуриентов подали заявления в СПбГУ.

Видео: Начальник транспортного цеха / телеграм-канал