В Международный день дружбы в Петербурге вручат премию за человечность

Победители получат уникальную статуэтку "Настоящий друг", которая создана герольдмейстером Вадимом Зайцем.

В Международный день дружбы, 30 июля, в Петербурге пройдет первая торжественная церемония вручения премии "Настоящий друг". Состоится мероприятие в Доме дружбы и соберет лауреатов, дипломатов, представителей комитетов города и Ленинградской области, общественных организаций, а также почетных гостей.

Награда вручается не за успех и достижения, а за человечность и взаимопомощь. Ее цель – публично поблагодарить тех, кто был рядом в трудную минуту. Премия открыта для физических лиц и организаций, общественных движений, городов, регионов и даже стран.

Заявки принимались с 31 июля прошлого года по 31 мая 2026-го. Всего образовалось 30 участников из шести стран мира – от Омска до Кейптауна, от Бендер до Ростова-на-Дону. Победители получат уникальную статуэтку "Настоящий друг", которая создана герольдмейстером Вадимом Зайцем. Мастер работал для Дома Романовых, королевских домов Европы и Русской православной церкви.

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Фото: предоставлено организаторами мероприятия