В Летнем саду открылся международный джазовый фестиваль Петербурга

Помимо концертов, программа фестиваля включает лекции, мастер-классы по джазовой импровизации, вокалу и танцам, а также встречи с музыкантами.

В Петербурге 20 июля начал работу третий международный джазовый фестиваль Saint Petersburg Jazz Festival, руководителем которого является народный артист России Игорь Бутман. Об этом пишет МР7.

Открытием мероприятия стал джазовый парад в Летнем саду. Шествие стартовало возле Красного сада рядом с Оранжереей, после чего колонна из более чем 50 музыкантов прошла по аллеям территории.

Во главе парада находился Игорь Бутман. Участники различных коллективов объединились в один большой оркестр и исполняли композиции с импровизациями прямо во время движения.

В мероприятии приняли участие Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Санкт-Петербургский джазовый оркестр Сергея Богданова, Jazz Philharmonic Orchestra, Orchestra Beat и Mussorgsky Jazz Orchestra.

Жители и гости города также могли присоединиться к музыкальному шествию и стать участниками импровизированного выступления.

Вечером 20 июля в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича пройдет официальное открытие фестиваля. Московский джазовый оркестр под управлением Бутмана вместе с Сергеем Мазаевым представят новую совместную программу.

Фестиваль продлится с 20 по 26 июля. В рамках события запланировано более 170 концертов на различных площадках города.

С 21 по 25 июля выступления пройдут в Юсуповском и Таврическом садах, а также на площади Искусств. 24 и 25 июля концерты состоятся в парке "Озеро Долгое" и Петергофе. Завершится фестиваль 26 июля в филармонии имени Шостаковича.

Среди участников заявлены зарубежные и российские исполнители, включая обладателя премии "Грэмми" Николаса Пэйтона, Валерия Сюткина, Петра Налича, Вадима Эйленкрига, Варвару Убель и Женю Любич.

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