На проспекте Металлистов при земляных работах нашли миномётную мину времён ВОВ

С соблюдением всех мер предосторожности снаряд вывезли на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Во вторник, 30 июня, около 14:00, на проспекте Металлистов в Петербурге во время проведения земельных работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас. По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, наряд отдела вневедомственной охраны по Калининскому району первым прибыл на место происшествия.

Росгвардейцы немедленно организовали оцепление опасной зоны до прибытия специалистов-взрывотехников. Вскоре на вызов прибыли эксперты транспортного ОМОН "Балтика" ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам осмотра находка была идентифицирована как миномётная мина калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер предосторожности снаряд вывезли на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали вандала, разрисовавшего историческое здание в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

