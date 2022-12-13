Москалькова прокомментировала вопрос возвращения смертной казни

Омбудсмен по правам человека оценила достаточность Уголовного кодекса по наказаниям.

Предусмотренная действующим российским законом высшая мера наказания в виде пожизненного заключения в отличие от смертной казни может быть гарантией от ошибочного приговора. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в Государственной Думе сделала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Уполномоченная выступила перед местными законодателями о деятельности ее аппарата за прошлый год. Она напомнила парламентариям о том, что раньше в Уголовном кодексе Советского Союза устанавливалась мера наказания либо в виде 15 лет лишения свободы, либо - смертная казнь.

То сегодня альтернатива совершенно другая - 25 лет, пожизненное заключение. Такая концепция работает, действует, устоялась и может быть гарантией от ошибки незаконного вынесения приговора. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ