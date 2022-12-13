Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО

Омбудсмен презентовала в нижней палате парламента России доклад о работе своего аппарата.

Собирание документов и получение выплат семьями погибших участников СВО забюрократизировано. Такое мнение в рамках выступления с ежегодным докладом за проделанную работу перед ленами Государственной Думы сделала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Сегодня, к сожалению, есть проблема забюрократизированности собирания документов и получения выплат семьями погибших (участников специальной военной операции на Украине). Хотела бы попросить обратить на это внимание. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ по правам человека

Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ