Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации. Об этом она сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам омбудсмена, работа аппарата по реагированию на экстренные сообщения была полностью перестроена. Москалькова отметила, что была создана горячая линия, которая работает круглосуточно, а также специальная интернет-приемная, чтобы людям было удобно "быстрее достучаться".
Ранее Москалькова сообщила о пятикратном росте числа обращений из-за русофобии в 2022 году.
Видео: kremlin.ru
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