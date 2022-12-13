По словам омбудсмена, работа аппарата по реагированию на экстренные сообщения была полностью перестроена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об обращениях по вопросам частичной мобилизации. Об этом она сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам омбудсмена, работа аппарата по реагированию на экстренные сообщения была полностью перестроена. Москалькова отметила, что была создана горячая линия, которая работает круглосуточно, а также специальная интернет-приемная, чтобы людям было удобно "быстрее достучаться".

Ранее Москалькова сообщила о пятикратном росте числа обращений из-за русофобии в 2022 году.

Видео: kremlin.ru