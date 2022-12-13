Москалькова сообщила о пятикратном росте числа обращений из-за русофобии в 2022 году

Омбудсмен рассказала о том, что Россия пока не может помочь украинцам, которые остались под контролем киевского режима.

Количество обращений, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в связи со случаями русофобии увеличились в пять раз в 2022 году. Соответствующее заявление профильный омбудсмен сделала в рамках своего выступления на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на площадке Петербургского международного юридического форума. Эксперт добавила, что также тысячи жалоб приходят от украинских граждан, которые чувствуют себя чужими в своей стране и боятся там находиться, говорить о Дне Победы и высказывать отношение к русской куль туре. Они просят у омбудсмена поддержки в вопросе выезда на территорию РФ. Татьяна Москалькова объяснила, что на текущий момент Москва не может помочь этим гражданам, что является большой трагедией.

Они касались нарушений практически всех основных прав человека - права на частную собственность, на свободу экономической деятельности, на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на обращение в международные органы по защите прав и свобод человека. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Омбудсмен по правам человека считает, что можно было бы сформировать специальную государственную структуру, которая будет оказывать помощь этим людям: священникам, правозащитникам, активистов, общественно-политических деятелей, сотрудников правоохранительных структур и обычному населению.

Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками.

Фото и видео: ПМЮФ