Омбудсмен подчеркнула, что в прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками. Об этом она сообщила в интервью "РИА Новости".

По словам омбудсмена, определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла. Москалькова подчеркнула, что в прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток. Она также отметила, что по ее ходатайству было возбуждено уголовное дело по факту применения пыток

Ранее Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне.

Видео: Telegram / РИА Новости