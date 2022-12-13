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Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками

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Омбудсмен подчеркнула, что в прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками. Об этом она сообщила в интервью "РИА Новости".

По словам омбудсмена, определенные подвижки в сфере противодействия пыткам наблюдаются, но проблема не ушла. Москалькова подчеркнула, что в прошлом году были осуждены несколько сотрудников за применение пыток. Она также отметила, что по ее ходатайству было возбуждено уголовное дело по факту применения пыток

Ранее Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: пытки, татьяна москалькова, уполномоченный по правам человека
Категории: Лента новостей, Новости России,

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