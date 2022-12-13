Уполномоченные по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне. Об этом она сообщила в интервью "РИА Новости".
По словам Москальковой, на днях она получила сообщение, что медработники, которые работают в прифронтовой зоне, потеряли в зарплате. Омбудсмен отметила, что будет обсуждать этот вопрос вместе с Минобороны и правительством. Также Москалькова назвала несправедливым тот факт, что медики получают меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта.
Ранее Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей.
Видео: Telegram / РИА Новости
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