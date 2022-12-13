По ее словам, медработники, которые работают в прифронтовой зоне, потеряли в зарплате.

Уполномоченные по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о зарплатах медиков в прифронтовой зоне. Об этом она сообщила в интервью "РИА Новости".

По словам Москальковой, на днях она получила сообщение, что медработники, которые работают в прифронтовой зоне, потеряли в зарплате. Омбудсмен отметила, что будет обсуждать этот вопрос вместе с Минобороны и правительством. Также Москалькова назвала несправедливым тот факт, что медики получают меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта.

Ранее Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей.

Видео: Telegram / РИА Новости