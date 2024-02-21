Перед судом в Петербурге предстанет мигрант, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков

Мужчина расфасовал запрещенные вещества на разовые дозы в квартире на Богатырском проспекте для дальнейшего сбыта на территории региона.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мигранта, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Об этом сообщили 10 марта в надзорном ведомстве.

В сентябре 2025 года фигурант получил от неизвестного свыше 3 килограммов мефедрона, амфетамина, кокаина и марихуаны. Мужчина расфасовал запрещенные вещества на разовые дозы в квартире на Богатырском проспекте для дальнейшего сбыта на территории региона. Все это обнаружили и изъяли сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

