В Шушарах построят детскую поликлинику на 200 мест

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик будущего медучреждения. В здании разместят травмпункт, отделения неотложной помощи, диагностики и реабилитации.

В посёлке Шушары на Школьной улице планируется открытие новой детской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. Комитет по градостроительству и архитектуре города уже согласовал архитектурный облик будущего здания.

Медицинское учреждение будет рассчитано на приём 200 пациентов в смену. Внутри разместят травматологический пункт, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики и реабилитации, а также педиатрическое и консультативно-диагностическое отделения.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга намерено выкупить здание поликлиники в Невском районе для государственных нужд. Та поликлиника будет рассчитана на 420 посещений взрослых и детей в смену, её общая площадь составит 8358 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что финский концерн EKE нашёл покупателя на недостроенный San Gally Park в Петербурге.

Фото: официальный канал Правительства Санкт-Петербурга