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В Ленобласти видеоловушка засняла, как тетерев токует перед самкой

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Ученые называют подобное брачное поведение ложным током.

Во Всеволожском районе Ленинградской области тетерев распушил хвост и запрыгал перед самкой, а она не поняла его. Все это засняла видеоловушка известного биолога Павла Глазкова. 

Обычно птицы токуют весной, но, как выясняется, иногда и осенью. Ученые называют подобное брачное поведение ложным током. Самцы раскрывают свой хвост и бормочут невестам песню. 

Самки осенью не понимают, чего от них хотят кавалеры – и спокойно кормятся. Ученые до сих пор не могут объяснить это необычное явление. Поскольку природа очень разумна, это ей безусловно для чего-то нужно, но пока она нам свою тайну не раскрывает. 

Павел Глазков, биолог 

По информации регионального комитета по охране объектов животного мира, в нашей области обитают 41,5 тыс. тетеревов. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Приозерском куница пришла в гости к барсуку. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: ленобласть, птицы
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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