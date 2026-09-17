В Ленобласти видеоловушка засняла, как тетерев токует перед самкой

Ученые называют подобное брачное поведение ложным током.

Во Всеволожском районе Ленинградской области тетерев распушил хвост и запрыгал перед самкой, а она не поняла его. Все это засняла видеоловушка известного биолога Павла Глазкова.

Обычно птицы токуют весной, но, как выясняется, иногда и осенью. Ученые называют подобное брачное поведение ложным током. Самцы раскрывают свой хвост и бормочут невестам песню.

Самки осенью не понимают, чего от них хотят кавалеры – и спокойно кормятся. Ученые до сих пор не могут объяснить это необычное явление. Поскольку природа очень разумна, это ей безусловно для чего-то нужно, но пока она нам свою тайну не раскрывает. Павел Глазков, биолог

По информации регионального комитета по охране объектов животного мира, в нашей области обитают 41,5 тыс. тетеревов.

Ранее мы рассказывали о том, что под Приозерском куница пришла в гости к барсуку.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)