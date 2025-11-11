Задержан участник дорожного конфликта на Муринской дороге, который жестоко избил оппонента

Уточняется, что злоумышленника уже судили за кражи.

В Красногвардейском районе Петербурга задержан участник дорожного конфликта на Муринской дороге. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

По информации МВД России, вечером 1 сентября в полицию поступили сведения из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии госпитализировали 51-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Предварительно, его избил 27-летний местный житель во время ссоры, после чего скрылся.

Уточняется, что злоумышленника уже судили за кражи. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

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Фото: Piter.TV