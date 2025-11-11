  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан участник дорожного конфликта на Муринской дороге, который жестоко избил оппонента
Сегодня, 11:56
332
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан участник дорожного конфликта на Муринской дороге, который жестоко избил оппонента

0 0

Уточняется, что злоумышленника уже судили за кражи.

В Красногвардейском районе Петербурга задержан участник дорожного конфликта на Муринской дороге. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

По информации МВД России, вечером 1 сентября в полицию поступили сведения из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии госпитализировали 51-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Предварительно, его избил 27-летний местный житель во время ссоры, после чего скрылся. 

Уточняется, что злоумышленника уже судили за кражи. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: день рождения на турбазе в деревне Удальцово закончился поножовщиной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский район, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии