День рождения в деревне Удальцово закончился поножовщиной

Пострадавшего госпитализировали в больницу со сквозным повреждением желудка, его состояние оценили как тяжелое.

Полицейские проводят проверку после поножовщины в деревне Удальцово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 3 сентября правоохранителям поступила информация о ножевом ранении на туристической базе "Дача у озера". На месте по подозрению задержали 32-летнего крымчанина, который напал на 35-летнего знакомого во время конфликта. Они отмечали день рождения в компании.

Пострадавшего госпитализировали в больницу со сквозным повреждением желудка, его состояние оценили как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Задержанного неоднократно судили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ивангороде мужчина угрожал ножом сыну сожительницы.

Фото: Piter.TV