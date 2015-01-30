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День рождения в деревне Удальцово закончился поножовщиной
Сегодня, 11:44
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День рождения в деревне Удальцово закончился поножовщиной

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Пострадавшего госпитализировали в больницу со сквозным повреждением желудка, его состояние оценили как тяжелое.

Полицейские проводят проверку после поножовщины в деревне Удальцово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Ночью 3 сентября правоохранителям поступила информация о ножевом ранении на туристической базе "Дача у озера". На месте по подозрению задержали 32-летнего крымчанина, который напал на 35-летнего знакомого во время конфликта. Они отмечали день рождения в компании.

Пострадавшего госпитализировали в больницу со сквозным повреждением желудка, его состояние оценили как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Задержанного неоднократно судили. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ивангороде мужчина угрожал ножом сыну сожительницы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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