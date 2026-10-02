В Крыму задержали передававшего СБУ сведения о военных объектах

Мужчина сознался в преступлениях на допросе.

Житель Крыма, задержанный за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о военных объектах, дал признательные показания. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина активно следил за происходящими событиями на украинских онлайн-ресурсах, а также социальных сетях и группах. По его признанию, в одном из чатов он написал администратору и объяснил, что находится на территории полуострова.

Передвигаясь по территории Республики Крым, сфотографировал и отправил координаты посредством мессенджера Telegram в личные сообщения администратору одного из чатов. допрос подозреваемого

Мужчина заметил, что речь идет о колонне военной техники, которая передвигалась по региону. Россиянин передал киевскому режиму такие данные для того, чтобы показать куратору свою готовность к сотрудничеству. Ранее российские силовики уточнили, что задержали подозреваемого в Джанкойском районе Крыма. Было установлено, что злоумышленник через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ. По заданию иностранцев он осуществлял фото- и видеосъемку работы подразделений ПВО. Также фигурант расследования передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ. В его отношении ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Мужчина остается под стражей.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России