Задержанный в Старом Осколе агент спецслужб Украины был жертвой мошенников

На допросе мужчина объяснил, почему выполнял поручения.

Россиянин, задержанный на территории Старого Оскола Белгородской области за сбор данных в интересах украинских спецслужб для совершения терактов, был завербован уже после того после того, как стал жертвой телефонных мошенников. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В силовом ведомстве пояснили, что по заданию куратора из киевского режима подозреваемый выполнял поручения. В основном его убеждали ездить по городам и осуществлять инкассацию денежных средств, которые забирал у людей.

Как мне объясняли, это люди, которые были обмануты в ходе украинских мошеннических операций. За каждое задание мне выплачивались денежные средства с тех средств, которые я забирал. допрос подозреваемого

Напомним, что российские силовики задержали в Пермском крае и Белгородской области двух граждан страны. Они собирали сведения об объектах ОПК и ТЭК для совершения терактов. Было установлено, что фигуранты расследования по заданию украинских кураторов в Перми и Старом Осколе осуществляли сбор сведений в отношении объектов оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК) для дальнейшего совершения там диверсионно-террористических актов. У одного из задержанных оперативники изъяли готовое к использованию самодельное взрывное устройство (СВУ). Злоумышленнику из Пермского края за сотрудничество с украинскими спецслужбами куратор обещал предоставить материального вознаграждение, а также вывоз средств в Евросоюз. Сейчас в отношении мужчин ведутся уголовные дела по частям 1 статьи 30, части 2 статьи 205, части 1 статьи 30, части 2 статьи 281, части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ за государственную измену.

В Крыму задержали передававшего СБУ сведения о военных объектах.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России