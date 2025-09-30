Под Кингисеппом произошла смертельная авария

В результате скончался водитель Daewoo Matiz.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла поздно вечером 29 августа на 37-м километре автодороги "Подъезд к КПП Усть-Луга".

По предварительной информации, водитель машины Chery Tiggo 8 Pro 1985 года рождения выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Daewoo Matiz и грузовиком. В результате скончался управлявший вторым транспортным средством, мужчина 1994 года рождения, его пассажир 2000 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Октябрьской набережной в Северной столице столкнулись две иномарки.

Видео: пресс-служба МВД России