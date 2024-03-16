Эксперты изучили исследование о воздействии российского кино на зрителей

82% опрошенных смотрят российские фильмы и сериалы регулярно, при этом 54% зрителей смотрят преимущественно российский контент.

НМГ и ЦСП "Платформа" представили результаты исследования "Кино как инструмент социальных изменений", изучив социальное воздействие кино на зрителей. О результатах сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Согласно исследованию, 88% россиян положительно оценивают уровень отечественного кинематографа. 82% опрошенных смотрят российские фильмы и сериалы регулярно, при этом 54% зрителей смотрят преимущественно российский контент. Три четверти опрошенных (75%) считают, что кино укрепляет связь с российской культурой, 73% – что помогает понимать историю страны, а 68% отмечают, что оно вызывает чувство гордости.

Ожидания аудитории смещаются в сторону смыслового наполнения. Утверждение "кино должно поднимать важные темы" получило 8,8 балла из 10 – столько же набрал тезис о необходимости расширять кругозор. Для зрителей старше 25 лет общественная значимость фильма перевешивает развлекательную функцию. Telegram-канал "Мейстер"

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