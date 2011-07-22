  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России снизился объем трат на аренду самокатов
Сегодня, 11:25
113
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России снизился объем трат на аренду самокатов

0 0

Во втором квартале 2025 года россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше.

В России снизился объем трат на аренду самокатов впервые за пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "T-Pay".

По информации источника, во втором квартале 2025 года россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций увеличилось на 17% к году. Аналитики считают, что самокаты используются чаще для коротких поездок по необходимости, а не для длительных прогулок.

Ранее мы сообщали, что половина петербуржцев поддерживает запрет на аренду электросамокатов.

Фото: Piter.tv

Теги: аренда самокатов, объем, россия, траты
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии