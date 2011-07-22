Во втором квартале 2025 года россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше.

В России снизился объем трат на аренду самокатов впервые за пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "T-Pay".

По информации источника, во втором квартале 2025 года россияне потратили на кикшеринг на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций увеличилось на 17% к году. Аналитики считают, что самокаты используются чаще для коротких поездок по необходимости, а не для длительных прогулок.

Ранее мы сообщали, что половина петербуржцев поддерживает запрет на аренду электросамокатов.

Фото: Piter.tv