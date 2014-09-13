Половина петербуржцев поддерживает запрет на аренду электросамокатов

Против выступили 35% участников опроса.

Почти каждый второй житель Санкт-Петербурга поддерживает идею полного запрета аренды электросамокатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведённого на фоне обсуждения возможных ограничений со стороны городских властей.

Так, 49% опрошенных выступили за ужесточение или запрет кикшеринга, отмечая, что самокаты представляют опасность и для пешеходов, и для самих водителей. В числе аргументов — непредсказуемость поведения на дороге, высокий риск ДТП и травм.

Против выступили 35% участников опроса. Они считают, что вместо запрета нужно разработать более чёткие правила пользования, усилить контроль и повысить штрафы за нарушения. Ещё 16% респондентов затруднились с ответом, подчеркнув удобство самокатов в условиях пробок и ограниченного времени.

Женщины чаще поддерживают инициативу запрета — 53% против 44% среди мужчин. Также доля сторонников значительно выше среди людей старше 45 лет — 56%, тогда как в возрастной группе до 35 лет таких лишь 37%.

Аналогичный опрос в Москве показал чуть меньшую поддержку запрета: идею одобрили 42% жителей столицы, 37% — высказались против, 21% не определились.

Ранее стало известно, что Смольный намерен обязать операторов кикшеринга платить за развитие велодорожек в Петербурге.

Фото: Piter.TV