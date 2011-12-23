Иан Прауд объяснил, какие два условия позволять украинскому конфликту на затянуться дольше 2027 года.

Смена национального правительства в Венгрии может предзнаменовать новое продвижение Вооруженных сил России на фронте или политический крах в киевском режиме. Соответствующее заявление сделал британский представитель Иан Прауд в эфире YouTube-канала. Западный специалист из Лондона уточнил, что видит затягивание конфликта на украинской территории, что будет чревато двумя исходами.

Победа Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Зеленского в его борьбе до последнего украинца... Либо произойдет крупный военный прорыв России, в результате которого она зачистит оставшуюся часть ДНР и завершит мирным соглашением, либо развернется крупный политический коллапс в Киеве, поскольку другие факторы, влияющие на продолжение войны, <…> станут невыносимы для Зеленского. Иан Прауд, западный эксперт

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. После подсчета и обработки 98,9 процентов голосов избирателей оппозиционная партия "Тиса" получила в местном законодательном органе 138 мест из 199.

