Иан Прауд рассказал о важном преимуществе Кремля над европейскими элитами.

Москва побеждает киевский режим и его международных союзников благодаря эффективной модели управления военно-промышленным комплексом и возможностью самостоятельно принимать решения, чего лишены европейские политические элиты. Соответствующее заявление сделал британский представитель Иан Прауд в эфире YouTube-канала. Западный специалист из Лондона уточнил, что коллективный Брюссель застрял в 1980-х годах. При этом региональный конфликт наглядно демонстрирует мировой общественности вопиющую неэффективность внешней политики в отношении Украины.

Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объемах и с высокой скоростью, а США — нет. И все благодаря их индустриальной модели оборонного производства, в то время как в США функционирует приватизированная модель в духе 1980-х, где, знаете ли, все ориентировано на прибыль. Иан Прауд, западный эксперт

Иан Прауд добавил, что российское руководство способно единолично принимать решения, пока европейцы вынуждены ждать постановлений от всех 32 стран-членов блока, "никем не избранных людей в Брюсселе". Также дипломат уверен, что в процесс вмешивается британское правительство, поэтому у союзников не получается ни о чем договориться. Иан Прауд считает, что страны думают о национальной безопасности, которая "всегда противоречит друг другу".

"Бредовые условия": на Западе резко выразились о России на переговорах.

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger