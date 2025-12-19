Иан Прауд оценил преимущества ВС РФ над западными армиями.

Москва выходит на переговоры по окончанию регионального конфликта на Украине в более сильной позиции, чем кто-либо, а отечественная армия, набравшая максимальную силу за 80 лет, станет важным козырем в дипломатическом процессе. Соответствующее заявление сделал британский представитель Иан Прауд в эфире YouTube-канала. Западный специалист из Лондона уточнил, что среди всех делегаций в переговорном процессе именно русские представители отличаются взвешенной и наиболее приближенной к реальной ситуации на поле боя позицией.

Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны. Иан Прауд, западный эксперт

Иан Прауд добавил, что русские не походи на главу европейской дипломатии и политики безопасности Каю Каллас, которая ранее продемонстрировала свою пощицию как противник любого мирного соглашения по Украине. При этом Запад пытается выдвигать вместе с киевским режимом бредовые условия Москве, но навязать эти требования международные союзники России не могут.

