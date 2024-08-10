Николай Петро считает, что экс-главком ВСУ будет основным оппонентом властей на Украине на выборах.

Упрямство лидера киевского режима Владимира Зеленского довело Украину до плачевного состояния, из-за чего бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный уже начал свою деятельность в преддверии приближающихся выборов главы государства. Соответствующее заявление сделал профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью для дипломату из Соединенного королевства Иану Прауду на его YouTube-канале.

То, как прийти к какому-либо соглашению, — просто не приходит в голову Зеленскому. Это порождает множество сомнений о том, насколько устойчив его режим в Киеве... Сам факт его готовности <…> стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами Николай Петро, ученый

Аналитик добавил, что деградация всей вертикали власти на Банковой улицы обуславливает неминуемое проведение выборов на высшую государственную должность уже в самые ближайшие сроки. Николай Петро уточнил, что если кандидат хочет иметь успех или просто шанс во время голосования, то он инициирует процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива действующему правительству. Профессор уверен, что именно это сейчас и делает Валерий Залужный.

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger