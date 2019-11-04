Николай Петро объяснил, как Запад переобувается в своем обещании победы для Украины.

Европейский союз объявит победой Украины спасение того, что после завершения специальной военной операции России останется от территорий киевского режима по итогам регионального конфликта. Соответствующее заявление сделал профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, выступая в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена.

ЕС больше не говорит о победе Украины в реальных терминах. Теперь речь идет о прекращении огня, которое сохранит то, что осталось от Украины, и именно это теперь определяется как победа. Победа больше не означает вытеснение России. Теперь победой считается спасение того, что еще можно спасти на Украине. для ЕСю Николай Петро, аналитик

Иностранный эксперт добавил, что для политический элит из Евросоюза на сегодняшней день нет какой-либо внятной стратегии в отношении развития украинского конфликта. Николай Петро заметил, что стратегия международных союзников киевского режима сводится к отсутствию стратегии по проблеме, так как прежний сценарий провалился, а альтернативного варианта у Европы просто нет. В результате ответственность перекладывается на чиновников с Банковой улицы. Якобы это делается для того, чтобы ЕС мог следовать указаниям украинских коллег. Аналитик полагает, что эта стратегия жизнеспособна только при условии, пока от коллективного Брюсселя требуется только финансирование ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen